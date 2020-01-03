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Петербуржцы устроили потасовку в очереди за прививкой в ТЦ "Жемчужная плаза"
Вчера, 21:51
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mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцы устроили потасовку в очереди за прививкой в ТЦ "Жемчужная плаза"

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Мужчины выясняли, кто первым занял очередь в пункт вакцинации. 

Вечером 7 июля петербуржцы устроили потасовку в очереди за прививкой в ТЦ "Жемчужная плаза". Судя по опубликованному видео в социальных сетях, мужчины выясняют, кто первым занял очередь в пункт вакцинации. 

Очередь на прививку в Жемчужной Плазе. В день 60-70 вакцин привозят. Народу в 3 раза больше. Начинаются драки, склоки. 

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Днём петербуржцы пожаловались на гигантские очереди в пункт вакцинации на Финляндском вокзале. По словам очевидцев, некоторые люди стояли в очереди более часа, кто-то вовсе – с утра.

Известно, что в Петербурге от COVID-19 вакцинировались почти 1 миллион человек. Первично привито 998 316 человек, из них 734 869 человек полностью завершили цикл вакцинации. 

Фото: citywalls.ru

Теги: жемчужная плаза, очередь, пункт вакцинации
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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