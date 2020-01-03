Мужчины выясняли, кто первым занял очередь в пункт вакцинации.

Вечером 7 июля петербуржцы устроили потасовку в очереди за прививкой в ТЦ "Жемчужная плаза". Судя по опубликованному видео в социальных сетях, мужчины выясняют, кто первым занял очередь в пункт вакцинации.

Очередь на прививку в Жемчужной Плазе. В день 60-70 вакцин привозят. Народу в 3 раза больше. Начинаются драки, склоки. автор поста

Днём петербуржцы пожаловались на гигантские очереди в пункт вакцинации на Финляндском вокзале. По словам очевидцев, некоторые люди стояли в очереди более часа, кто-то вовсе – с утра.

Известно, что в Петербурге от COVID-19 вакцинировались почти 1 миллион человек. Первично привито 998 316 человек, из них 734 869 человек полностью завершили цикл вакцинации.

Фото: citywalls.ru