Петербуржцы пожаловались на гигантские очереди в пункт вакцинации на Финляндском вокзале

Пункт открылся 1 июня этого года.

Петербуржцы пожаловались в социальных сетях на гигантские очереди в пункт вакцинации на Финляндском вокзале. По словам очевидцев, некоторые люди стоят в очереди более часа, кто-то вовсе – с утра.

Согласно информационной справке по противодействию эпидемии COVID-19 на 6 июля, распространяемой пресс-службой Смольного, в Петербурге вакцинировались 977 811 человек, из них 729 052 человека полностью завершили цикл вакцинации. Чтобы избежать локдауна, необходимо привить 60% жителей Северной столицы (2 670 615 человек) до 31 августа.

Фото: Piter.tv