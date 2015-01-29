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Петербуржцы пожаловались на гигантские очереди в пункт вакцинации на Финляндском вокзале
Сегодня, 16:42
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Петербуржцы пожаловались на гигантские очереди в пункт вакцинации на Финляндском вокзале

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Пункт открылся 1 июня этого года.

Петербуржцы пожаловались в социальных сетях на гигантские очереди в пункт вакцинации на Финляндском вокзале. По словам очевидцев, некоторые люди стоят в очереди более часа, кто-то вовсе – с утра.

Согласно информационной справке по противодействию эпидемии COVID-19 на 6 июля, распространяемой пресс-службой Смольного, в Петербурге вакцинировались 977 811 человек, из них 729 052 человека полностью завершили цикл вакцинации. Чтобы избежать локдауна, необходимо привить 60% жителей Северной столицы (2 670 615 человек) до 31 августа.

Фото: Piter.tv

Теги: прививка, пункт вакцинации, финляндский вокзал
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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