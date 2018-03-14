За прошедшие сутки от коронавируса привились более 23 тыс. петербуржцев

На сегодня запас вакцины в городе составляет 151 321 комплектов доз.

За прошедшие сутки первично привито 19 547 кчеловек, а вторично вакцинировались 3 540 человек. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 6 июля, распространяемой пресс-службой Смольного.

Известно, что с начала массовой вакцинации в Петербурге привито 977 811 человек, из них 729 052 человека полностью завершили цикл вакцинации.

В настоящий момент в городе существует три препарата. Так, 934 017 человек предпочли вакцину "Спутник V", 26 600 человек выбрали препарат "ЭпиВакКорона" и 17 194 человека привились вакциной "КовиВак".

Только за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 29463 человека. Операторы обработали 27849 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Фото: Piter.tv