В Петербурге от COVID-19 вакцинировались почти 1 миллион человек

Первично ревакцинирован 41 человек.

С начала массовой вакцинации в Петербурге первично привито 998 316 человек, из них 734 869 человек полностью завершили цикл вакцинации. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 7 июля, распространяемой пресс-службой Смольного.

Так, что за прошедшие сутки первично привито 20 505 человек, а вторично вакцинировались 5 817 петербуржцев.

В настоящий момент в городе существует три препарата. Так, 954 052 человека предпочли вакцину "Спутник V", 26 660 человек выбрали препарат "ЭпиВакКорона" и 17 604 человека привились вакциной "КовиВак".

Медики отмечают, что многие люди до сих пор боятся вакцины, потому что не понимают, как она работает и на что действует. По словам управляющего партнера компании "Росмедконсалтинг" Марии Коробенковой, для более успешного и быстрого проведения вакцинации Роспотребнадзору необходимо разработать более внятные постановления и дополнительные механизмы с более чётко прописанными возможностями для работодателей.

Фото: Piter.tv