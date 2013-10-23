Эксперты уверены, что Петербургу нужна массовая вакцинация, чтобы пережить пандемию

Медики отмечают, что многие люди до сих пор боятся вакцины, потому что не понимают, как она работает и на что действует.

Во вторник, 6 июля, в Петербурге состоялся круглый стол "Вакцинация против коронавирусной инфекции", на встрече эксперты обсудили ряд вопросов, в том числе последствия отказала некоторых горожан от прививок. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

Директор сети многопрофильных клиник "ГРАНТИ-МЕД" Надежда Лавренюк предположила, что отказ от прививки связан с паникой и страхом, а также непроведенной разъяснительной работой. Люди не понимают, как действует вакцина, на что влияет.

Главный врач ООО "КОРИС ассистанс" Лев Авербах отметил, что от коронавируса лекарства нет, но предохранить от заражения поможет дистанция, респиратор и вакцина.

По словам управляющего партнера компании "Росмедконсалтинг" Марии Коробенковой, для более успешного и быстрого проведения вакцинации Роспотребнадзору необходимо разработать более внятные постановления и дополнительные механизмы с более чётко прописанными возможностями для работодателей.

Ранее мы писали, что врач рассказала, за сколько дней до отпуска можно прививаться от коронавируса.

Фото: Piter.tv