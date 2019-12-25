Врач рассказала, за сколько дней до отпуска можно прививаться от коронавируса

Специалист отметила, что после прививки нужно избегать загара.

Во вторник, 6 июля, врач дерматовенеролог Ульяна Глобина в эфире программы телеканала "Санкт-Петербург" рассказала, за сколько дней до отпуска можно прививаться от коронавируса.

Так, перерыв между введением вакцины и поездкой должен быть не менее трех дней, лучше подождать пять дней.

После прививки не рекомендуется долго пребывать на солнце и тем более загорать первые три дня, поскольку это может спровоцировать аллергическую реакцию. Также нельзя посещать сауну, нужно избегать физических нагрузок, можно находится на солнце с 12-16 часов. Врачи рекомендуют быть в тени и использовать защитную одежду.

Ранее мы писали, что в Петербурге начали считать заболевших коронавирусом после вакцинации.

Фото: Piter.tv