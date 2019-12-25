В Петербурге начали считать заболевших коронавирусом после вакцинации

В Петербурге выяснят, сколько человек попали в больницы с коронавирусом после вакцинации. Исследованием займутся Европейский университет и Медицинский институт имени Березина (МИБС).
В МИБС уже имеются некоторые данные. Так из 491 заболевшего, 17 привились, 11 человек получили обе дозы препарата.
Наша задача – выяснить, кто вакцинирован, кто нет. Если вакцинирован, сколько доз вакцины введено. Если две, то, когда пройден курс вакцинации.
Михаил Черкашин, заместитель главврача по медицинской части МИБС
Сбор данных будет идти месяц, в исследовании задействуют около 15 тысяч человек, среди которых будет более 800 вакцинированных. Специалисты выяснят в том числе, возможно ли развитие тяжелой пневмонии после вакцинации.
Вакцинированных от COVID-19 петербуржцев призвали сдать плазму.
Фото: Piter.tv
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