Вакцинированных от COVID-19 петербуржцев призвали сдать плазму

Раньше плазму принимали только от переболевших COVID-19, теперь ее могут сдать и те, кто вакцинировался.

Петербургская городская станция переливания крови обратилась к гражданам с просьбой сдать антиковидную плазму. Об этом сообщается на странице станции в социальной сети "ВКонтакте".

Раньше плазму принимали только от переболевших COVID-19, теперь ее могут сдать и те, кто вакцинировался. Главный врач станции Татьяна Засухина отметила, что в Петербурге пока что хватает запасов антиковидной плазмы. Однако все больше медицинских учреждений начинают в ней нуждаться.

Для сдачи плазмы донорам необходимо записаться на первичную консультацию по телефону или через Telegram-канал станции. После консультации нужно заполнить анкету и пообщаться с врачом-трансфузиологом.

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Фото: Piter.tv