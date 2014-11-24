Ученые объяснили затяжное течение коронавируса

Все дело в изменениях, происходящих в клетках крови.

Ученые из Германии провели исследование и выяснили, что затяжное течение коронавируса у некоторых пациентов можно объяснить изменениями, которые происходят в клетках крови. Об этом пишет Daily Mail.

Исследователи выяснили, что коронавирус меняет размер и жесткость красных и белых кровяных телец. По этой причине осложняется поступление кислорода и питательных веществ по всему организму.

В исследовании говорится, что такие изменения могут продолжаться несколько месяцев.

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