В России хотят упростить продажи квартир с маткапиталом

Сейчас реализация таких квартир возможна только после погашения ипотечного кредита для выделения долей на детей.

Риелторы в России задумались об упрощении процесса продажи квартир, которые приобрели с использованием материнского капитала. Письмо было направлено премьер-министру Михаилу Мишусину. Об этом пишут "Известия".

В настоящее время реализация таких квартир возможна только после погашения ипотечного кредита для выделения долей на детей. По этой причине семьям бывает сложно улучшать жилищные условия. Риелторы предлагают разрешить продавать старую квартиру без выделения долей детям при условии покупки новой.

Мы предлагаем упростить механизм: по согласованию с органами опеки перекладывать обязательства по выделению долей уже на новую квартиру, без необходимости выделять их в той, которая продается, - отметил гендиректор ГК "Ферро-Строй" Григорий Ваулин

По его словам, для этого необходимо выбрать квартиру и согласовать ее с опекой. После этого обязательства по выделению долей снимут со старой квартиру и перенесут на новую.

Кроме того, предлагается ввести обязательную фиксацию в Росреестре факта использования маткапитала при приобретении недвижимости или при использовании субсидии на частичное или полное погашение ипотеки.

Предполагается, что данные меры ускорят оборот недвижимости. Это также поможет клиентам, считают риелторы, способным купить новую квартиру продав старую.

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