Крашенинников выступил за принятие закона о риелторской деятельности

В Госдуме призвали ввести контроль за сферой продажи недвижимости.

Закон о регулировании деятельности риелторов может появиться на российской территории, потому что риелторы должны отвечать за свои профессиональные действия. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "ТАСС" дал председатель профильного комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, представляющий партию "Единая Россия". Парламентарий из нижней палаты пояснил, что вопрос обсуждался ранее с экспертным сообществом, профильным комитетом ГД по собственности.

Я продолжаю считать, что этот закон должен быть. Все-таки риелторы работают с конкретными гражданами. Они несут ответственность, они не просто "купи-продай" и ушли куда-то в тень, они должны отвечать за свои действия... Посмотрим, как пойдет. Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству

Российский законодатель считает, что "белые риелторы" поддерживают принятие такого федерального закона.

В ГД объяснили, какие гаражи попадают под гаражную амнистию.

Фото: Piter.tv