Общая сумма ущерба составила свыше 40 млн рублей.

Во Владимире директор риелторской фирмы подозревается в обмане 28 клиентов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, злоумышленник давал указания подчиненным работникам убеждать клиентов инвестировать свои деньги в развитие агентства недвижимости. Отмечается, что людям предлагали ежемесячный высокий доход с последующим возвращением всей суммы долга.

После получения финансов руководитель организации намеренно не выполнял взятые на себя обязательства перед вкладчиками. Общая сумма ущерба составила свыше 40 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

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Видео: УМВД по Владимирской области