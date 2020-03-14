В Магаданской области пресекли незаконный оборот природного золота

Причиненный ущерб составил свыше восьми миллионов рублей.

В Магаданской области полицейские пресекли незаконный оборот природного золота. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия "Самородок" правоохранители установили факты хищения и незаконного хранения драгоценного металла. По предварительной информации, задержанный иностранец похитил и хранил среди личных вещей минеральное сырье, которое содержало более 1,3 кг самородного золота. Причиненный ущерб составил свыше восьми миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Также устанавливаются личности возможных сообщников фигуранта.

Ранее мы сообщали, что в Якутии задержан иностранец за попытку дачи взятки сотруднику транспортной полиции.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА