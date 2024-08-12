Отмечается, что задержанный нарушил срок пребывания на территории РФ.

В Якутии задержан иностранец за попытку дачи взятки сотруднику транспортной полиции. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Инцидент произошел в аэропорту "Якутск" имени Платона Ойунского. В ходе проверки документов полицейские выявили 33-летнего гражданина одной из стран Средней Азии, нарушившего срок пребывания на территории РФ. При составлении протокола задержанный попытался дать правоохранителю семь тысяч рублей. Несмотря на неоднократные предупреждения об уголовной ответственности, от своих намерений он не отказался. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: МВД по Республике Саха (Якутия)