По словам задержанного, за транспортировку запрещенных веществ ему обещали заплатить 2 млн рублей.

В Тюменской области задержали наркокурьера. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел на федеральной автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск. Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, за рулем которого был 28-летний житель Мурманской области. В ходе осмотра транспортного средства под капотом и за запасным колесом были обнаружены и изъяты четыре полимерных пакета. Внутри находилось более 4 кг "синтетики". По словам задержанного, за транспортировку запрещенных веществ ему обещали заплатить 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: УМВД по Тюменской области