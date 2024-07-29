В Тюменской области задержали наркокурьера. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Инцидент произошел на федеральной автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск. Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, за рулем которого был 28-летний житель Мурманской области. В ходе осмотра транспортного средства под капотом и за запасным колесом были обнаружены и изъяты четыре полимерных пакета. Внутри находилось более 4 кг "синтетики". По словам задержанного, за транспортировку запрещенных веществ ему обещали заплатить 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали, что новгородские полицейские задержали москвича, повредившего воинский мемориал.
Видео: УМВД по Тюменской области
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все