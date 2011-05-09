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Новгородские полицейские задержали москвича, повредившего воинский мемориал

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По данным следствия, злоумышленник взял два венка и положил их на Вечный огонь.

Новгородские полицейские задержали москвича, повредившего воинский мемориал. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Инцидент произошел в Старой Руссе в ночное время. По данным следствия, злоумышленник взял два венка и положил их на Вечный огонь. В результате его действий ритуальные изделия полностью сгорели, а сам мемориал пострадал от воздействия продуктов горения. Также сообщается, что мужчина уже являлся фигурантом уголовного дела об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Ранее мы сообщали, что в Жуковском по горячим следам задержали похитителя собаки.

Видео: УМВД Новгородской области

Теги: вандализм, воинский мемориал, новгородская область, старая русса
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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