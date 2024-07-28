Задержанный признался, что хотел завести домашнего питомца, но не мог себе это финансово позволить.

В Жуковском по горячим следам задержали похитителя собаки. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, хозяин пса гулял вместе со своим питомцем и ненадолго зашел в торговый павильон, привязав животное к столбу. Этим воспользовался злоумышленник, который отвязал пекинеса и увел к себе домой. Потерпевший обратился в полицию. Установив местоположение подозреваемого, сыщики нанесли ему визит.

Задержанный признался, что хотел завести домашнего питомца, но не мог себе это финансово позволить. Собаку вернули законному владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Омской области госавтоинспекторы применили огнестрельное оружие для задержания нетрезвого водителя.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА