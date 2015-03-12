В Петербурге дешевеют съемные квартиры

В условиях неопределенности владельцы квартир предпочитают не выставлять на продажу недвижимость, что способствует увеличению предложения на рынке.

В Петербурге снижаются цены на аренду жилья. В мае средняя стоимость однокомнатной квартиры упала на 3%, месячный объем обошелся в 28 тыс. рублей. Об этом сообщили аналитики ЦИАН.

Эксперты предполагают, что стоимость аренды продолжит снижаться. В условиях неопределенности владельцы квартир предпочитают не выставлять на продажу недвижимость, что способствует увеличению предложения на рынке. Большое количество вариантов на рынке съемного жилья заставляет собственников снижать стоимость.

Как заявили аналитики ЦИАН, больше всего упали цены в Перми - на 5 процентов, в Красноярске и Ростове-на-Дону.

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