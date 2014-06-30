Суд изъял участок у автодилера рядом с Лахта Центром для строительства М-32

Землю у дилера "Хавейл" в Петербурге передали под магистраль.

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры и постановил изъять участок у компании "Автопортрет Лахта" для строительства магистрали М-32. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

Речь идет о земельном участке площадью 4,18 тыс. кв. м, расположенном неподалеку от "Лахта Центра". На территории действует дилерский центр "Хавейл Лахта". Под изъятие попала часть площади — 393 кв. м. Собственник участка не возражал против передачи земли, но предложил провести обмен на равноценный объект. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры отказался и обратился в суд.

После рассмотрения дела арбитраж согласился с позицией Смольного, но назначил новую выкупную стоимость. Согласно решению, цена участка выросла почти в четыре раза — с 4,66 млн руб. до 20,55 млн руб. По оценке экспертов, город сможет получить участок не ранее декабря 2025 года. Если собственник обжалует решение, сроки могут сдвинуться еще на полтора-два года. Магистраль М-32 должна соединить Приморское шоссе с будущей трассой М-49. Согласно обновленному контракту, строительство завершится к ноябрю 2028 года. Ранее планировалось сдать объект в эксплуатацию в январе 2027 года.

