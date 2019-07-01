Члена ГИК от "Справедливой России" не пустили в ИКМО "Екатерингофский"

Охранник пытался закрыть перед ней дверь.

Руководитель петербургского регионального отделения партии "Справедливая Россия" Марина Шишкина направила жалобу Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке и председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой на ИКМО "Екатерингофский". Накануне, 29-го июня, туда не пустили члена ГИК от "Справедливой России" Екатерину Фесик. Об этом 30-го июня сообщила пресс-служба партии.

Екатерина Фесик с правом решающего голоса не могла зайти в ИКМО Екатерингофский на Нарвском проспекте. Она была вместе с сотрудником полиции. Их не пропустил охранник. Он старался силой закрыть дверь, задев ногу женщины.

Фесик отправилась в "Екатерингофский" по поручению председателя городского избиркома Виктора Миненко.

Глава регионального отделения "Справедливой России" недовольна тем, что ИКМО "систематически, целенаправленно и грубо нарушают избирательные права кандидатов посредством намеренной дезорганизации его работы". Она просит разобраться вышестоящие органы.

Ранее в Петербург приезжала делегация из Москвы для того, чтобы проверить соблюдение закона в работе избирательных комиссий муниципальных округов. В подавляющем большинстве нарушений не обнаружили.

Видео: spb.spravedlivo.ru