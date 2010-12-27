ЦИК не нашла нарушений в большинстве муниципалитетов Петербурга

Делегация из Москвы побывала в 60 из 109 ИКМО.

Представители Центризбиркома России не обнаружили нарушений в подавляющем большинстве избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО). Они посетили Петербург, чтобы проверить их деятельность. Об этом сообщило 27-го июня "ТАСС".

Член ЦИК Евгений Шевченко рассказал, что делегация из Москвы посетила около 60 муниципальных комиссий из 109. Почти во всех работа организована в соответствии с законом.

Ранее Санкт-Петербургский избириком направил обращения в городскую прокуратуру и ГСУ СК РФ из-за нарушений ИКМО "Академическое", "Ржевка", "Сампсониевское", "Сергиевское". В этих муниципальных округах изменилась дата подачи документов. Ее перенесли на более поздний срок. В основном нарушения были связаны с тем, что ИКМО несвоевременно публиковали информацию о начале приема документов. Москве пришлось взять ситуацию под контроль.

Также сегодня, 28-го июня, стало известно, что на пост губернатора претендует уже 28 человек.

Фото: cikrf.ru