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В выборах губернатора Петербурга хочет принять участие 28-й кандидат
Сегодня, 9:43
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nadezhda_sib

В выборах губернатора Петербурга хочет принять участие 28-й кандидат

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Ей необходимо набрать 76 тысяч подписей за несколько дней.

В Петербурге появился 28-й кандидат на пост губернатора. Им стала Светлана Эхина. Об этом 27-го июня сообщила "Фонтанка.ру".

В четверг, 27-го июня, она принесла необходимые документы в Горизберком. Светлана является самовыдвиженцем. На сбор 76 тысяч подписей у нее осталось несколько дней. О ее личности сведений нет.

Ранее заявил о своем желании быть губернатором Петербурга арт-директор фонда создания музея Иосифа Бродского, писатель Алексей Шагал. Он стал 27-м.

Выборы состоятся 8 сентября 2019 года.

А вот муниципальные выборы могут отменить. Об этом накануне сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. 

Фото: Piter.TV

Теги: выборы, выборы губернатора, цик
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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