В выборах губернатора Петербурга хочет принять участие 28-й кандидат

Ей необходимо набрать 76 тысяч подписей за несколько дней.

В Петербурге появился 28-й кандидат на пост губернатора. Им стала Светлана Эхина. Об этом 27-го июня сообщила "Фонтанка.ру".

В четверг, 27-го июня, она принесла необходимые документы в Горизберком. Светлана является самовыдвиженцем. На сбор 76 тысяч подписей у нее осталось несколько дней. О ее личности сведений нет.

Ранее заявил о своем желании быть губернатором Петербурга арт-директор фонда создания музея Иосифа Бродского, писатель Алексей Шагал. Он стал 27-м.

Выборы состоятся 8 сентября 2019 года.

А вот муниципальные выборы могут отменить. Об этом накануне сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Фото: Piter.TV