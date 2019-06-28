ГИК увеличил срок подачи документов в ИКМО

Изменения коснулись нескольких избирательных комиссий муниципальных округов.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия продлила сроки принятия документов у желающих стать кандидатами в муниципальные депутаты МО "Екатерингофский". Это решение приняли 28-го июня на заседании ГИК. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Дату 20-дневного приема документов от кандидатов в МО "Екатерингофский" перенесли с 10 на 24 июня. Это связано с нарушениями, которые зафиксировали активисты в работе ЦИК муниципального округа. Проверкой муниципальных выборов займется Следственный комитет.

Также в ненадлежащем объявлении о начале выборов уличили МО "Ржевка". Срок на подачу документов перенесли на 21 июня. На председателя ИКМО "Ржевка" Ирину Труханову составят протокол об административном нарушении. Она не исполнила решения Горизбиркома.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге могут отменить муниципальные выборы из-за нарушений.

Фото: Piter.TV

