  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Активисты Петербурга пожаловались в ЦИК на избирком МО "Екатерингофский"
Сегодня, 7:36
109
lesjasap

Активисты Петербурга пожаловались в ЦИК на избирком МО "Екатерингофский"

0 0

Кандидат заявил о том, что МО разместил информацию о выборах на неработающем сайте.

Петербургские активисты пожаловались в Центральную избирательную комиссию на избирком МО "Екатерингофский". Они заявили, что организация разместила информацию и документацию о выборах на неработающем сайте. Таким образом кандидаты не могли получить сведения о назначении муниципальных выборов.

Шум подняли сторонники оппозиционного движения "Штаб Алексея Навального". Один из представителей планирует баллотироваться в МО. Активист заявил, что выборы объявлены еще 10 июня, но об этой дате кандидаты узнали спустя две недели после объявления данных на совещании Избиркома. 

Охранник пытался не пускать в комиссию, председатель предложила отстоять очередь для знакомства со стендом с документами. Мы не стали стоять, прошли в комиссию, очередь просто разбежалась

прокомментировал попытки попасть в Избирком петербуржец

По словам активиста части необходимой документации на стенде не оказалось. Информацию рекомендовали искать на официальном сайте. Однако, тот уже несколько месяцев не функционирует. В результате молодой человек решил обратиться с жалобой в ЦИК. Он требует провести проверку МО на нарушения и законность действий, а также оштрафовать виновных. На данный момент администрация заявила о хулиганстве на участке и приостановила прием жителей.

Ранее Piter.tv писал о том, что муниципальные комиссии будут работать без выходных.

Фото: Piter.tv

Теги: жалоба, мо екатерингофский, муниципальные выборы, цик, штаб алексея навального
Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии