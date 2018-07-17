Муниципальные комиссии будут работать без выходных

Также может быть увеличен рабочий день, если кто-то не успел подать документы.

В субботу, 22-го июня, Санкт-Петербургская избирательная комиссия провела заседание. На нем было принято решение принимать регистрационные документы кандидатов в депутаты муниципальных советов без выходных. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Горизбиркома обязал избирательные комиссии муниципальных образований принимать документы с 9:00 до 18:00 вне зависимости от дня недели. При необходимости рабочий день может быть увеличен.

Напомним, баллотироваться в муниципальные депутаты может любой дееспособный гражданин РФ от 18 лет. Также в сентябре 2019 пройдут выборы губернатора Петербурга.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Горизбирком Петербурга проверяет два МО из-за тайного назначения муниципальных выборов.

Фото: Piter.TV