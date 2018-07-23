Горизбирком Петербурга проверяет два МО из-за тайного назначения муниципальных выборов

Оппозиционные кандидаты обратились с жалобами в ГИК, ЦИК и прокуратуру.

Городская избирательная комиссия Петербурга начала проверку из-за обращений местного населения на тайно назначенные выборы в местные муниципалитеты. Специалистам удалось установить, что нарушения действительно были. Потенциальных кандидатов на посты ответственные лица решили не уведомлять о проводимых выборах. Случайно узнавшая о замысле оппозиция обратилась с жалобами в несколько ведомств. На данный момент в ситуации разбирается прокуратура.

Отметим, что работа ведется в отношении МО под номером 15, а также в МО "Сосновское".

Ранее Piter.tv писал о том, что полиция поймала трех угонщиков "КИА", беседовавших на заправке по Московскому шоссе.

Фото: Piter.tv