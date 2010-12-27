Полиция поймала трех угонщиков "КИА", беседовавших на заправке по Московскому шоссе

Сразу трем владельцам вернут их угнанные машины.

В Петербурге угонщики автомобилей не смогли разъехаться на территории заправки. В результате злоумышленники оказались задержаны полицией. Оперативникам удалось поймать сразу трех нарушителей закона.

Стоит отметить, что все преступники занимались кражей одинаковой марки машин. Они интересовались "КИА". Еще вечером 12 июня в правоохранительные органы поступила информация о подозрительной иномарке "КИА Соул", которая двигалась по Таллинскому шоссе. Позже выяснилось, что ее сопровождают еще две: "КИА Спортейдж" и "КИА Рио". Водители припарковались на автозаправке "Газпром нефти" на Московском шоссе. К этому времени специалисты успели проверить номера транспортных средств. Оказалось, что все автомобили числились в угоне.

Первой машиной управлял 42-летний судимый мужчина из Брянской области. Он находился в машине, угнанной в мае этого года в Московском районе Петербурга. Иномарка принадлежит жителю Татарстана. Вторая машина попала к угонщику из Всеволожска. Ей управлял 40-летний казах. Предположительно он имеет родственные связи с угонщиком "КИА Рио".

Ранее Piter.tv писал о том, что гонщик из Ленобласти стал третьим в гонке "24 часа Ле-Мана".

Фото: Piter.tv