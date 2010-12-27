Гонщик из Ленобласти стал третьим в гонке "24 часа Ле-Мана"

Спортсмены уступили только экипажам на гибридных Toyota.

Команда SMP Racing, состоящая из российских гонщиков Михаила Алешина и Виталия Петрова и бельгийца Стоффела Вандорном, стала третье в в генеральной классификации гонки "24 часа Ле-Мана".

"Главный подиум в мире гонок на выносливость - у нас!!! Подиум в САМОЙ гонке 24 часа Ле Мана!!!! Спасибо всем кто за нас болел и верил!!!" – написал Михаил Алешин в своем instagram.

Победителем второй год подряд стал экипаж Toyota, за который выступили Себастьен Буэми, Казуки Накаджима и Фернандо Алонсо. Следом финишировал еще один коллектив японского производителя — Майк Конвей, Камуи Кобаяши и Хосе-Мария Лопес.

Фото: @aleshin_official/instagram