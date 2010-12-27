Депутаты ЗакСа просят Памфилову разобраться с Горизбиркомом из-за игнорирования тайных выборов

Меры воздействия после выявления нарушений в Петербурге так и не были приняты.

Парламентарии ЗакСа обратились к Элле Памфиловой с жалобой на то, что ЦИК "закрывает глава" в ситуации с тайными выборами в Петербурге. Депутаты просят главу комитета разобраться с городским избиркомом. Заявление подписали члены пяти политических партий местного парламента.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия бездействует, фактически закрывая глаза на проведение в Петербурге тайных муниципальных выборов считают авторы жалобы

Ранее ЦИК рекомендовал выписать муниципальным комиссиям, допустившим нарушение, административные штрафы. Однако, мера так и не была принята. По словам политиков, Горизбирком отменил заседание, на котором должно было состояться обсуждение данного вопроса. "Фонтанка.ру" заявило, что имеет данные о еще нескольких МО, объявивший тайные выборы, но и нформация о которых не дошла до общественности. Издание приводит в пример МО "Академический" и МО "Пискаревку".

Ранее Piter.tv писал о том, что Горизбирком Петербурга проверяет два МО из-за тайного назначения муниципальных выборов.

Фото: Piter.tv