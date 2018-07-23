ЦИК знает о ситуации с "тайными" муниципальными выборами в Петербурге

На заседании ЦИК обсудили возникшую проблему в Северной столице.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев прокомментировал ситуацию в Петербурге с тайными муниципальными выборами. Спикер оказался недоволен данной компанией в Северной столице. Он заметил, что повторяются ошибки 2014 года.

Специалист добавил, что относительно проблемы он получил много сообщений благодаря публикациям в СМИ.

Информация о выборах своевременно размещена не была разъяснил Булаев коллегам на заседании ЦИК

Сотрудник местной ГИК Алла Егорова пояснила, что в МО "Сосновское" решение о выборах приняли 10 июня, а уже с 11 числа началось выдвижение кандидатов. Подобная схема работала и в МО 15, а также в Шувалово-Озерки. Сейчас в ситуации разбирается прокуратура.

Фото: Piter.tv