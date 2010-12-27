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СК проверит муниципальные выборы в Петербурге 
Сегодня, 20:23
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IRINA_CHALKINA

СК проверит муниципальные выборы в Петербурге 

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Претензии у члена ЦИКа возникли к муниципальным образованиям "Екатерингофский" и "Красненькая речка".

Следственный комитет  проверит муниципальные выборы в городе на Неве. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на члена Центральной избирательной комиссии Евгения Шевченко.

Известно, что претензии Шевченко возникли исключительно к муниципальным образованиям "Екатерингофский" и "Красненькая речка". По сообщениям СМИ, инспекция пришла с проверкой к избирательным участкам в то время, когда комиссия писала заявление в полицию. Это была жалоба на активиста Фёдора Горожанко, который пытался попасть в здание избиркома.

СК проверит действия комиссии МО на предмет нарушения уголовного законодательства. 

Напомним, что что  в городе зафиксировано уже более 200 жалоб на нарушения избирательных прав кандидатов. По закону, баллотироваться в муниципальные депутаты может любой дееспособный гражданин РФ от 18 лет. Также в сентябре 2019 пройдут выборы губернатора Петербурга.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге могут отменить муниципальные выборы.

Фото:pixabay

Теги: евгения шевченко, муниципальные выборы, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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