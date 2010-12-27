СК проверит муниципальные выборы в Петербурге 

Претензии у члена ЦИКа возникли к муниципальным образованиям "Екатерингофский" и "Красненькая речка".

Следственный комитет проверит муниципальные выборы в городе на Неве. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на члена Центральной избирательной комиссии Евгения Шевченко.

Известно, что претензии Шевченко возникли исключительно к муниципальным образованиям "Екатерингофский" и "Красненькая речка". По сообщениям СМИ, инспекция пришла с проверкой к избирательным участкам в то время, когда комиссия писала заявление в полицию. Это была жалоба на активиста Фёдора Горожанко, который пытался попасть в здание избиркома.

СК проверит действия комиссии МО на предмет нарушения уголовного законодательства.

Напомним, что что в городе зафиксировано уже более 200 жалоб на нарушения избирательных прав кандидатов. По закону, баллотироваться в муниципальные депутаты может любой дееспособный гражданин РФ от 18 лет. Также в сентябре 2019 пройдут выборы губернатора Петербурга.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге могут отменить муниципальные выборы.

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