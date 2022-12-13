На допвыборы депутатов депутатов муниципальных советов в Петербурге выдвинулись 19 человек

Свои заявки подали 9 самовыдвиженцев и 10 депутатов от избирательных объединений.

В общей сложности на допвыборы депутатов в Северной столице выдвинулись 19 кандидатов, 9 из которых являются самовыдвиженцами. Ещё 10 баллотируются от имени избирательных объединений. Об этом заявил председатель Горизбиркома Максим Мейксин в своем Telegram-канале.

Мейскин уточнил, что период выдвижения будет окончен 7 февраля в 18:00.

Также глава ГИК напомнил, что сами дополнительные выборы в Северной столице пройдут 9 апреля 2023 года. Избирательные кампании затронут 3 внутригородских муниципальных образования Колпинского и Красносельского районов.

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Фото: Piter.TV