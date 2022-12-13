В Петербурге приняли законопроект о страховании волонтёров

В среду, 1 февраля, в ЗакСе утвердили законопроект об обеспечении волонтёрам страхования жизни и здоровья за счёт страхового бюджета. Решение было принято единогласно.
По словам председателя ЗакСа Александра Бельского, документ отправлен на подпись губернатору. добровольцам будут помогать с оплатой страховки жизни и здоровья, а также с возмещением вреда жизни и здоровью. В дальнейшем Смольный восстановит порядок предоставления субсидий.
Также председатель петербургского парламента, отметил что в городе насчитывается порядка 230 тыс. добровольцев.
Ранее мы сообщили о том, что петербургский парламент поддержал запрет на продажу зажигалок до 18 лет.
Фото: Piter.TV
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