В Петербурге могут обновить процесс муниципальных выборов

Депутаты петербургского ЗакСа одобрили в первом чтении законопроект, предусматривающий обновление системы муниципальных выборов в городе.
По словам авторов инициативы, она должна привести городское законодательство в соответствии с федеральным. В частности, предложено упразднить ИКМО и институты членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса. Также возможно внедрение многодневного голосования.
За принятие документа свой голос отдали 34 парламентария, еще 9 выступили против. Депутаты фракции "Справедливая Россия – За правду" полностью не поддержали проект.
Ранее мы сообщили о том, что Марина Шишкина покидает пост зампреда петербургского ЗакСа.
Фото: Piter.TV
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