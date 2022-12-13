В Петербурге могут обновить процесс муниципальных выборов

Для приведения регионального законодательства к федеральному предложено упразднить ИКМО и институты членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса. Также возможно внедрение многодневного голосования.

Депутаты петербургского ЗакСа одобрили в первом чтении законопроект, предусматривающий обновление системы муниципальных выборов в городе.

По словам авторов инициативы, она должна привести городское законодательство в соответствии с федеральным. В частности, предложено упразднить ИКМО и институты членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса. Также возможно внедрение многодневного голосования.

За принятие документа свой голос отдали 34 парламентария, еще 9 выступили против. Депутаты фракции "Справедливая Россия – За правду" полностью не поддержали проект.

Ранее мы сообщили о том, что Марина Шишкина покидает пост зампреда петербургского ЗакСа.

Фото: Piter.TV