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Суд отказался отменить результаты муниципальных выборов в МО "Смольнинское"
Сегодня, 22:59
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Суд отказался отменить результаты муниципальных выборов в МО "Смольнинское"

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Один из кандидатов считает, что результаты выборов были искажены из-за "умного голосования".

Смольнинский районный суд Петербурга отказал в удовлетворении требований самовыдвиженцу на муниципальных выборах Анастасии Колб. Женщина обвинила "умное голосование" в ИКМО "Смольнинское" в агитации и попросила отменить результаты голосования. Об этом 6 ноября сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы. 

Суд зарегистрировал исковое заявлении 12 сентября. Истец указала, что в день выборов при помощи системы УГ "Умное голосование" оказывалось психологическое давление на избирателей, что, по мнению самовыдвиженца, привело к "искажению их действительного волеизъявления". Петербурженка заняла одно из последних мест по 239 округу. 

В суде отказались признать итоги голосования недействительными. 

В конце октября муниципальные выборы в Петербурге признали лидером по нарушениям

Фото: Piter.TV 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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