Петербургский суд запросит документы по "Умному голосованию"

У оператора попросят огласить данные по финансовым взаимоотношениям с кандидатами на выборах.

В Смольнинском районном суд продолжили рассматривать иск дочери и.о. главы МО "Смольнинское" Анастасии Колб, ответчиками которого выступают члены местной избирательной комиссии. По мнению петербурженки, истинные результаты голосования на выборах в сентябре были искажены из-за проекта Алексея Навального "Умное голосование". Сама Колб заняла одно из последних мест по 239 округу.

Потерпевшая потребовала проведения лингвистической экспертизы статьей и видеоролика Навального. Колб заявила, что оппозиционный деятель мог разжигать рознь к соцгруппам "члены партии "Единая Россия" и других. В качестве примера в суде прозвучали отдельные цитаты из речи активиста.

СТорона обвинения ходатайствовала об истребовании у оператора системы - "Страны приливов" сведений об источнике и объемах финансирования. По мнению семьи Колб, данные были включены в систему не на безвозмездной основе. Однако на данный момент доказательств этого у них нет. Юристы со стороны защиты полагают, что таким образом истица затягивает процесс разбирательства.

Слушания продолжатся 1 ноября. Тогда же суд определит, стоит ли назначать лингвистическую экспертизу и запрашивать информацию об источниках финансирования у "Страны приливов".

Ранее Piter.tv писал о том, что Горизбирком рассмотрит вопрос о расформировании четырех ИКМО.

Фото: Piter.tv

