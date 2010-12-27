Горизбирком рассмотрит вопрос о расформировании четырех ИКМО

Петербуржцы могут привлечь суд к разбирательству.

Горизбирком Петербурга намерен расформировать четыре избирательных комиссии. Об этом сообщили в "Фонтанке.ру". На ближайшем заседании чиновники обсудят эту возможность. Специалисты надеются разобраться в ситуации при помощи судебных инстанций. Недовольство работой ИКМО проявилось после многочисленных нарушений, о которых заявляли кандидаты в муниципальные депутаты.

На данный момент известно, что угроза расформирования нависла над ИКМО "Екатерингофский", "Семеновский", "Коломяги", "Сергиевский". В этих комиссиях не единожды фиксировались нарушения, среди которых - тайное назначение выборов и незаконный отказ кандидатам в регистрации заявки.

Также эксперты оценят работу еще девяти ИКМО. Их деятельность также считают неудовлетворительной. Внимание будет направлено на "Лиговку-Ямскую", "Смольнинское", "Литейный округ", "Владимирский округ", "Сосновское", "Сампсониевское", "Московскую заставу", "Академическую" и "Ржевку".

В самом Горизбиркоме заявили, что проведут работы по совершенствованию организации деятельности местных ИКМО.

Ранее Piter.tv писал о том, что председатель МО "Черная речка" временно возглавил местную администрацию.

Фото: Piter.tv

