Семь ИКМО Петербурга не отчитались об итогах выборов

Несколько МО не опубликовали документы об итогах проведенных муниципальных выборов.

Семь муниципальных избирательных комитетов еще не отчитались после проведенных выборов в Петербурге. Об этом сообщил Закс.ру. Издание приводит данные, взятые к 20.30 вечера 16 сентября. До сих пор несколько ИКМО не внесли в ГАС "Выборы" сведения об избрании муниципальных депутатов. Публикации результатов голосования также нет.

Источник отмечает, что проблема замечена в ИКМО №15, "Поселке Петро-Славянка", "Ржевке", "Сосновой Поляне", "Юго-Западе", "Южно-Приморском" и "Купчино". Известно, что как минимум один из представленных избиркомов не может огласить итоги выборов из-за ручного перерасчета. Его назначили спустя неделю после проведения дня Х. такая ситуация вызвала вопросы у независимых кандидатов.

МО "Сосновая поляна" разместила названия решений об итогах выборов. Однако, сами документы на сайте не опубликованы.

Ранее Piter.tv писал о том, что в ИКМО №72 не стали пересчитывать голоса и утвердили результаты выборов.

Фото: Piter.tv

