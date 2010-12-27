В ИКМО №72 не стали пересчитывать голоса и утвердили результаты выборов

Больше всего мест в муниципальном совете заняли члены "Партии роста".

Избирательная комиссия МО №72 во Фрунзенском районе отказалась от пересчета голосов и утвердила результаты выборов 13 сентября. Подвести итоги выборов в ИКМО не могли в течение нескольких дней.

В муниципальный совет попали 15 кандидатов от "Партии Роста", одним из них стал глава отделения партии в Петербурге Павел Швец. Также членами совета стали четыре представителя "Единой России" и один самовыдвиженец.

Дело в том, что на пересчете голосов настаивали кандидаты "Справедливой России", КПРФ и "Единой России", но его не провели.

Напомним, муниципальные выборы в городе на Неве прошли 8 сентября. Многие избирательные комиссии муниципальных округов не спешили с обнародованием результатов голосования. Ситуацией заинтересовался ЦИК России.

Фото: Piter.TV