Оппозиция в Петербурге сняла Беглова и Путина со стены, но потом передумала

Депутаты Фрунзенского района избавились от портретов глав России и Петербурга, но после вернули их на место.

Муниципальные депутаты сняли портрет Путина и Беглова в офисе. Таким образом оппозиционные представители купчинского совета под номером 72 отпраздновали свое назначение. В сентябре по результатам голосования вместо "Единой России" власть перешла в руки "Партии роста". Главой муниципалитета стал активист Павел Швец. Сейчас над его рабочим столом видят портреты главы страны и города. Таким образом молодой человек захотел извиниться за поведение коллег, которые пытались символически "низвергнуть идолов".

Напомним, что инициатива принадлежала депутату Владимиру Волхонскому. Он в числе 15 человек занял пост в муниципальном образовании от "партии Роста". На первом же заседании нового созыва политики демонстративно сняли со стен портреты лидеров. Оставшихся в меньшинстве "единороссов" подобная акция не смутила, так как они и вовсе бойкотировали собрание. После демонтажа депутаты сфотографировались, опубликовали посты в социальных сетях и разошлись. Однако событие получило широкий общественный резонанс. Заседание, как и снятие портретов, были сняты на видео во время прямой трансляции происходящего.

Известно, что из-за инцидента последовал "разбор полетов". По данным Фонтанки.ру участвовали представители администрации президента, муниципальные депутаты и политики из Смольного. Однако официальной реакции на событие не последовало.

Позже Оксана Дмитриева напомнила, что акция со снятием портретов - политический жест, который не имеет ничего общего с идеалами "Партии роста", а также не соответствует поведению команды из Петербурга.

Я, честно, не думал, что попираю основы. Но если бы знал, что попираю, попрал бы всё равно. И еще, надеюсь, попру прокомментировал положение Владимир Волхонский

Ранее Piter.tv писал о том, что в ИКМО №72 не стали пересчитывать голоса и утвердили результаты выборов.

Фото: Facebook

