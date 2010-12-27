Председатель МО "Черная речка" временно возглавил местную администрацию

До этого Михаил Доброхотов замещал главу администрации.

Исполняющим обязанности главы муниципальной администрации МО "Черная речка" стал председатель местной избирательной комиссии и помощник спикера Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова Михаил Доброхотов. Об этом сообщили на сайте муниципалитета.

До этого Михаил Доброхотов замещал главу администрации. В этой же должности он представлял проект о переименовании МО "Черная речка" в "Ланское". Работа Доброхотова на посту председателя ИКМО вызывала множество раз претензии со стороны оппозиции. Например, незарегистрированные кандидаты от "Справедливой России" требовали возбудить в отношении него уголовное дело.

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Фото: сайт муниципалитета