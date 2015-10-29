Петербургскому депутату угрожают с требованием сдать мандат

Вячеслав Кулекин обратился с жалобой в ФСБ.

Вячеслав Кулекин, петербургский муниципальный депутат "Партии роста" 72-го округа Фрунзенского района, обратился в ФСБ с жалобой о давлении и угрозах. Об этом пишет издание Znak.com. Кулекин утверждает, что представитель "Единой России" требует от него отказаться от мандата с угрозами ему и его семье в случае отказа.

По словам Кулекина, 6 октября ему позвонил мужчина, представившийся Евгением Кузьминым. Звонивший избирался 8 сентября в качестве члена команды Игоря Артемьева, нынешнего депутата муниципального совета и главы фракции "Единая Россия", а также бывшего депутата ЗакСа. Кулекину предложили встретиться, чтобы обсудить ситуацию в муниципальном совете. Сейчас большинство совета составляют представители "Партии Роста", а единороссы находятся в оппозиции.

Звонивший предложил Кулекину отказ от мандата за деньги.

"Есть предложение: мы предлагаем вам комитет по молодежной политике и районную администрацию. Мы в любом случае додавим. <...> Мы хотим взять пару из вашей команды и предложить должности административные. <...> Я готов предложить определенную сумму 300 тыс. и 500 тыс., могу хоть сейчас достать из кармана и решить вопрос", – говорил якобы Кузьмин.

Депутат "Партии Роста" отказался от сделки, после чего ему начали поступать звонки и сообщения с неизвестных номеров, содержавшие требования отказа от мандата и угрозы самому Кулекину и его семье. Также депутат отметил, что за ним следили. После обращения в ФСБ ему выделили охрану.

Кузьмин на вопрос журналиста о Кулекину заявил, что не знает его, депутат Артемьев бросил трубку. Председатель комитета по молодежной политике Юлия Аблец, куда предполагал перевести Кулекина, на звонок не ответила. В администрации Фрунзенского района опровергли возможные схемы, через которые возможно устроиться на должность через знакомых. В районе следят за ситуацией.

Ранее Piter.TV писал, что петербургских чиновников отправят в школу муниципальных депутатов.

Фото: Znak.com