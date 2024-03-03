Мандат Нилова в Госдуме может перейти племяннице Сергея Миронова

Освободившийся мандат эсера Нилова прочат Надежде Тихоновой из Петербурга.

Мандат депутата Госдумы Олега Нилова, назначенного аудитором Счётной палаты, может достаться председателю совета петербургского отделения партии "Справедливая Россия — За правду" и племяннице лидера политсилы Сергея Миронова Надежде Тихоновой. Об этом "Ведомостям" сообщил источник в партии, сама госпожа Тихонова не прокомментировала возможное получение мандата.

Олег Нилов, ранее занимавший пост первого заместителя руководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме, был освобождён от полномочий парламентария в связи с назначением аудитором Счётной палаты. В партии сообщили, что решение о передаче его мандата будет принято в октябре, после региональной недели депутатов Госдумы.

Источник издания утверждает, что мандат может получить Надежда Тихонова, руководящая советом петербургского регионального отделения партии. Она также является племянницей лидера СРЗП Сергея Миронова. Сама Тихонова отказалась комментировать возможность получения депутатского кресла.

Фото: Пресс-служба СР-ЗП