Идзуми Накамицу уведомил членов СБ ООН об отсутствии возможностей проверить информацию о биолабораториях на Украине.

У ООН нет мандата, полномочий и даже возможностей на проверку информации о военно-биологической программе США на территории Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании Совета Безопасности Всемирной организации сделал высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу

ООН не осведомлены о подобных военных программах. Хотела бы также отметить, что ООН в настоящее время не обладает ни мандатом, ни операционной или технической возможностью для проверки данной информации. Идзуми Накамицу, представитель ООН

Напомним, что российское министерство по обороне провело презентацию, из которой следует, что американцы потратили более 200 миллионов долларов на финансирование биологических лабораторий на Украине. Эти медицинские организации принимали участие в работе со штаммами чумы и сибирской язвы. В стране была сформирована сеть из более чем 30 подобных лабораторий, которые функционировали в интересах Пентагона.

Небензя: страны Запада не выступали по существу на заседании СБ ООН по биолабораториям.

Фото и видео: Организация Объединенных наций

