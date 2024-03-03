Депутата от Петербурга Нилова досрочно освободили от мандата в Госдуме

Олег Нилов покидает Госдуму после назначения в Счетную палату России.

Парламент официально прекратил полномочия Олега Нилова, представлявшего Петербург на протяжении трёх созывов. Его назначили аудитором Счётной палаты. Одновременно с ним депутатский мандат утратил Михаил Щапов из КПРФ, также утверждённый на должность аудитора.

Олег Нилов родился 8 мая 1962 года в посёлке Ясное Калининградской области. В 1985 году окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения по специальности "Авиационное приборостроение". Работал на Ленинградском Северном заводе, где прошёл путь от мастера до заместителя начальника цеха.

В конце 1980-х занимал должности второго и первого секретаря Приморского райкома ВЛКСМ Ленинграда. В 1992 году стал заместителем председателя Совета Ассоциации молодёжных организаций предприятий промышленности, науки и транспорта Петербурга.

В 1997 году избран депутатом Законодательного собрания города первого созыва. В 1999 году окончил РАНХиГС по направлению "Государственное и муниципальное управление", а в 2004 году — факультет международных отношений СПбГУ.

С 2006 года возглавлял региональное отделение партии "Справедливая Россия". В период с 2007 по 2011 год был заместителем председателя комиссии по вопросам правопорядка и законности в ЗакСе Петербурга.

Фото: Пресс-служба СР-ЗП