В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов и россиян

Это было бы своеобразным подарком к Новому году.

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил уравнять зарплаты депутатов и обычных граждан. Он предложил сделать такой подарок россиянам к Новому году в ответ на инициативу депутата ЗакСа Ленобласти Владимира Петрова. Об этом сообщило Агентство городских новостей "Москва"

Своё предложение Нилов считает этичным и моральным поступком.

А прописывать, сколько пить, сколько есть и как депутатам танцевать - это надо оставить на потом. Надо думать о главном, – сказал Нилов

Ранее Петров предложил ввести правила поведения чиновников на корпоративах.