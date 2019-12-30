За праздничными мероприятиями предложили следить более тщательно.

Для чиновников предложили ввести правила поведения на корпоративах. Правительству предложили создать документ, регламентирующий данный вопрос. С таким обращением к Дмитрию Медведеву обратился член ЗакСа Ленинградской области Владимир Петров. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на текст документа.

Чиновники вправе проводить свой досуг в соответствии с личными представлениями о нормах допустимого прокомментировал специалист

Инициатива предусматривает ужесточение контроля за корпоративами и расходами на них бюджетных средств. Депутаты считают, что зачастую госслужащие публикуют после корпоративов видео и фото, не соответствующие статусу. Такие публикации негативно сказываются на имидже чиновников и авторитете государственной власти. Им не следует забывать о том, что они являются "лицом" страны в глазах населения.

Ранее Piter.tv писал о том, что Мария Захарова на корпоративе МИД станцевала твист.

Видео: YouTube/ParlamentRu