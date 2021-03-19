Петербургский депутат предложил давать субсидии на ЖКХ даже при долгах

В Петербурге хотят разрешить выплаты субсидий малоимущим с задолженностями по ЖКХ.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь внес в Госдуму проект поправок в Жилищный кодекс РФ, предусматривающий возможность получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг при наличии задолженностей по прежним платежам. Об этом парламентарий сообщил 20 октября в своем Telegram-канале.

Согласно действующим нормам, для оформления субсидий гражданам необходимо полностью погасить долги по оплате жилья и коммунальных услуг. В новом законопроекте предлагается снять это ограничение и одновременно запретить начислять малоимущим неустойки за просрочку платежей.

По словам Рябоконя, текущие правила ставят социальную поддержку в зависимость от наличия долгов, тогда как задолженность сама по себе часто является следствием низкого уровня доходов семьи.

По данным жилищного комитета Петербурга, в 2024 году субсидии на оплату ЖКХ получили 918 тыс. человек на сумму 10,9 млрд руб. За девять месяцев 2025 года выплаты были предоставлены 877 тыс. получателей на сумму 8,6 млрд руб. На 1 августа 2025 года совокупная задолженность жителей города за коммунальные услуги составила 16,1 млрд руб.

Инициатива петербургского депутата будет рассмотрена на заседании Законодательного собрания города в ближайшее время.

Ранее в Госдуме рассказали об изменениях в сделках с недвижимостью в 2026 году.

Фото: Piter.TV