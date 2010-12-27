Петербургских чиновников отправят в школу муниципальных депутатов

Помимо этого, в Смольном обсудили создание коммуникационного пространства "Муниципальный депутат".

В четверг, 26сентября, стало известно, что петербургских чиновников могут отправить в школу муниципальных депутатов. Соответствующий законопроект обсудили в Смольном на заседании Рабочей группы по развитию институтов гражданского общества.

Дело в том, что в 33 округах новички составляют 50% от муниципальных депутатов. При этом в 5 округах теперь работает 100% новичков. По словам "старших" депутатов молодежи необходима обучающая площадка.

Думаю, что подобная школа для муниципальных депутатов тоже будет востребована отметил вице-губернатор Любовь Совершаева

Также власти Петербурга обсудили создание коммуникационного пространства "Муниципальный депутат".

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге летом могут исчезнуть пять автобусных маршрутов.

Фото:pixabay