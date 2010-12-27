В Петербурге летом могут исчезнуть пять автобусных маршрутов

В Петербурге следующим летом могут быть закрыты пять маршрутов социальных автобусов. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на заместителя главы СПб ГКУ "Организатор перевозок" Дмитрия Процкого.
Исчезнуть может маршрут №54, который дублирует готовящийся к открытию станции Фрунзенского радиуса.
С аналогичной ситуацией мы столкнулись в Приморском районе, когда после открытия "Беговой" пассажиропоток упал.
Дмитрий Процкий
Сценарий Приморского района может повториться и во Фрунзенском районе. Сейчас идет обсуждение данного вопроса.
Ранее на Piter.TV: Новые трамваи в Петербурге будут ходить по принципу метро.
Фото: Piter.TV
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